Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

RankNo.778

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.81%

Cirkulationsutbud75,785,659

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud95,723,978

Cirkulationshastighet0.7578%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.3586561844463771,2025-02-13

Lägsta pris0.23297119664169133,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

