Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NamnHEGIC

RankNo.771

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud703,727,349.1958504

Maxutbud3,012,009,888

Totalt utbud3,012,009,888

Cirkulationshastighet0.2336%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.64228275,2021-02-13

Lägsta pris0.004946527298549685,2022-05-12

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

