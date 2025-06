GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

RankNo.638

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)4.36%

Cirkulationsutbud871,166,667

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0871%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.11519365257037809,2025-03-31

Lägsta pris0.036303907158301056,2025-05-31

Offentlig blockkedjaGUNZ

