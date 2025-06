GTON

Gatto is a one-of-a-kind Tamagotchi-inspired game on the TON blockchain where you can raise, collect, and train the strongest pets. Compete in thrilling battles and competitions, dominate leaderboards, and earn real rewards while having fun!

NamnGTON

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud0

Maxutbud20,000,000

Totalt utbud20,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaTONCOIN

IntroduktionGatto is a one-of-a-kind Tamagotchi-inspired game on the TON blockchain where you can raise, collect, and train the strongest pets. Compete in thrilling battles and competitions, dominate leaderboards, and earn real rewards while having fun!

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.