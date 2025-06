GTA

GTA Token was created as a meme token by a team of enthusiasts, with the aim to unite the multi-million fans of the best game in history into one big community and give them a tool to express their love. The GTA token displayed on this page is in no way affiliated with the Grand Theft Auto franchise, Rockstar Games, Inc., or Take-Two Interactive Software, Inc.

NamnGTA

RankNo.5785

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud10,000,000

Totalt utbud10,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin10.717290347493975,2024-03-11

Lägsta pris0.009194742776670541,2025-03-02

Offentlig blockkedjaARB

IntroduktionGTA Token was created as a meme token by a team of enthusiasts, with the aim to unite the multi-million fans of the best game in history into one big community and give them a tool to express their love. The GTA token displayed on this page is in no way affiliated with the Grand Theft Auto franchise, Rockstar Games, Inc., or Take-Two Interactive Software, Inc.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.