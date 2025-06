GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

NamnGRT

RankNo.75

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.41%

Cirkulationsutbud9,850,203,366.18509

Maxutbud0

Totalt utbud10,800,262,823.318213

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.87513516,2021-02-12

Lägsta pris0,2020-12-17

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.