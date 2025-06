GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

NamnGMX

RankNo.271

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)87,81%

Cirkulationsutbud10 160 171,88262607

Maxutbud13 250 000

Totalt utbud10 160 171,88262607

Cirkulationshastighet0.7668%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin90.88797255032739,2023-04-18

Lägsta pris9.628528383979246,2025-04-06

Offentlig blockkedjaARB

IntroduktionGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.