GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

RankNo.1119

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud339,999,895

Maxutbud0

Totalt utbud650,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-04-19 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.19629964016231385,2024-03-21

Lägsta pris0.00118026196749609,2022-06-18

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

