GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

NamnGINUX

RankNo.2433

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,572,880,055,132

Maxutbud10,000,000,000,000

Totalt utbud5,245,959,055,814.6

Cirkulationshastighet0.3572%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00004609328089689,2021-11-03

Lägsta pris0,2022-08-17

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionGreen Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.