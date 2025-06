GECKOAVAX

We are the friendliest Gecko on AVAX—Gecko Inu! GECKOAVAX is a project driven by the community, and it belongs solely to the community. It's a community-driven coin in AVAX with genuine utilities.

NamnGECKOAVAX

RankNo.2207

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud66,190,053,998,912

Maxutbud69,420,000,000,000

Totalt utbud69,420,000,000,000

Cirkulationshastighet0.9534%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000467178872252,2024-03-18

Lägsta pris0.000000000101538037,2023-12-20

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

