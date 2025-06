FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

NamnFUSE

RankNo.1649

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.30%

Cirkulationsutbud219,882,167.4558336

Maxutbud0

Totalt utbud383,782,939.48103

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.137374549302839,2022-01-19

Lägsta pris0.01006801249890583,2025-04-14

Offentlig blockkedjaETH

