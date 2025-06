FULA

Functionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

RankNo.4649

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud2 000 000 000

Totalt utbud2 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.009157296776226667,2025-04-02

Lägsta pris0.003079713319652868,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBASE

