FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

NamnFOX

RankNo.798

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.18%

Cirkulationsutbud772,286,516

Maxutbud0

Totalt utbud999,089,275

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-07-16 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin5.134914976417942,2021-11-16

Lägsta pris0.018176800459428835,2023-06-15

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionHelp shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.