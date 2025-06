FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NamnFORTH

RankNo.649

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)52.09%

Cirkulationsutbud14,343,554.15380151

Maxutbud0

Totalt utbud15,297,897.14455933

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-04-22 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin71.37012372,2021-04-22

Lägsta pris1.8903610185714588,2025-04-05

Offentlig blockkedjaETH

