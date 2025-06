FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

NamnFNCY

RankNo.1568

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,01%

Cirkulationsutbud1 105 771 047,9142075

Maxutbud2 000 000 000

Totalt utbud1 131 271 042,9142075

Cirkulationshastighet0.5528%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10729874606729983,2022-12-03

Lägsta pris0.002567911608593609,2025-05-31

Offentlig blockkedjaFNCY

