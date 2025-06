FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NamnFLX

RankNo.2099

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)30.76%

Cirkulationsutbud193,796

Maxutbud1,000,000

Totalt utbud999,715

Cirkulationshastighet0.1937%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2694.400487426686,2021-11-16

Lägsta pris1.154160395878768,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

