FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

NamnFLUX

RankNo.378

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.39%

Cirkulationsutbud385,391,834.4991484

Maxutbud440,000,000

Totalt utbud385,391,834.4991484

Cirkulationshastighet0.8758%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.167981738804332,2021-12-10

Lägsta pris0.01697851,2020-11-16

Offentlig blockkedjaZEL

IntroduktionDecentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.