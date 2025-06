FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

NamnFIO

RankNo.1010

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.45%

Cirkulationsutbud811,373,858.8944682

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud839,242,769.7719939

Cirkulationshastighet0.8113%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.56914028,2021-04-06

Lägsta pris0.01074395967351126,2025-04-07

Offentlig blockkedjaFIONEW

