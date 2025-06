FEAR

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

NamnFEAR

RankNo.2216

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.97%

Cirkulationsutbud17,715,413

Maxutbud0

Totalt utbud41,739,201.62033058

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.936375858005644,2021-11-29

Lägsta pris0,2021-05-26

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

