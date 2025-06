FACTR

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

NamnFACTR

RankNo.1628

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.09%

Cirkulationsutbud126,937,459

Maxutbud300,000,000

Totalt utbud300,000,000

Cirkulationshastighet0.4231%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.45438241196969,2021-11-16

Lägsta pris0,2021-11-16

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionDefactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.