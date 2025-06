EVADORE

Evadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

NamnEVADORE

RankNo.3053

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud173,823,400

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1738%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.2899743521882474,2023-10-06

Lägsta pris0.000046191499608699,2025-04-03

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

