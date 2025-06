ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

RankNo.707

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud17,979,817,604.56

Maxutbud21,000,000,000

Totalt utbud17,979,817,604.56

Cirkulationshastighet0.8561%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.23623399436473846,2017-11-02

Lägsta pris0.001296283350169341,2023-12-19

Offentlig blockkedjaETN

