Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

RankNo.1942

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud78,956,974,933.55194

Maxutbud132,000,000,000

Totalt utbud132,000,000,000

Cirkulationshastighet0.5981%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.003522706682859601,2022-05-23

Lägsta pris0.000010850878299293,2024-09-13

Offentlig blockkedjaBSC

