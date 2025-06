EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

NamnEPIKO

RankNo.2542

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud174,525,607.5

Maxutbud300,000,000

Totalt utbud300,000,000

Cirkulationshastighet0.5817%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03360438444652793,2024-03-10

Lägsta pris0.000256123717200183,2023-09-13

Offentlig blockkedjaETH

