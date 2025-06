ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

NamnELDA

RankNo.2546

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud227,087,010

Maxutbud600,000,000

Totalt utbud588,897,765

Cirkulationshastighet0.3784%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.5909798836466535,2023-05-30

Lägsta pris0.000746973406192393,2025-05-21

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionEldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.