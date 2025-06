EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

NamnEDEN

RankNo.2613

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.16%

Cirkulationsutbud13,232,627

Maxutbud250,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.0529%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin9.28463752,2021-09-08

Lägsta pris0.006910344546482079,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionEden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.