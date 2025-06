DVA

Devap AI combines DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and AI, leveraging the power of decentralized blockchain technology and artificial intelligence to revolutionize the e-cigarette experience.Our platform connects e-cigarette users worldwide, creating a global decentralized network that fosters community and innovation. Through a virtual space, users can share their vaping data, receive rewards, and engage in a vibrant ecosystem.

NamnDVA

RankNo.6145

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6285994475742057,2025-01-19

Lägsta pris0.000680796250322145,2025-03-07

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionDevap AI combines DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and AI, leveraging the power of decentralized blockchain technology and artificial intelligence to revolutionize the e-cigarette experience.Our platform connects e-cigarette users worldwide, creating a global decentralized network that fosters community and innovation. Through a virtual space, users can share their vaping data, receive rewards, and engage in a vibrant ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.