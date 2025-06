DUSK

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

NamnDUSK

RankNo.657

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.71%

Cirkulationsutbud485,499,999.31632507

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.4854%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.1657160542174692,2021-12-29

Lägsta pris0.01105859193,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionDusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.