DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

NamnDOP

RankNo.1644

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud8,733,406,525

Maxutbud23,447,160,768

Totalt utbud23,348,000,000

Cirkulationshastighet0.3724%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03574328299710751,2024-07-05

Lägsta pris0.00026597419257341,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.