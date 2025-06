DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NamnDOGS

RankNo.419

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,01

Cirkulationsutbud516.750.000.000

Maxutbud550.000.000.000

Totalt utbud550.000.000.000

Cirkulationshastighet0.9395%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.001644096114028641,2024-08-28

Lägsta pris0.000100955965351554,2025-04-17

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

