DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

RankNo.1939

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud4,459,237,949

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud4,459,237,949

Cirkulationshastighet0.4459%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.002676908413664451,2024-11-19

Lägsta pris0.000039685966470422,2025-04-18

Offentlig blockkedjaKRC20

