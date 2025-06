DOGGOSOL

$DOGGO is a meme token backed by several communities. Its primary purpose is to get integrated into Solana NFT projects, to be used as a staking reward, and to help new projects with funding.

NamnDOGGOSOL

RankNo.4618

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000272503276603,2023-01-15

Lägsta pris0.000000000497506255,2023-11-21

Offentlig blockkedjaSOL

Introduktion$DOGGO is a meme token backed by several communities. Its primary purpose is to get integrated into Solana NFT projects, to be used as a staking reward, and to help new projects with funding.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.