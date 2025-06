DNOW

DuelNow is an innovative sports prediction market where users take full control. This peer-to-peer platform enables custom odds and direct competition, removing traditional intermediaries. By eliminating the house and any house advantage, DuelNow ensures a transparent and user-focused experience. Profit with your sports predictions.

NamnDNOW

RankNo.3694

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.026150445286020597,2025-03-24

Lägsta pris0.002155365898284635,2025-05-29

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionDuelNow is an innovative sports prediction market where users take full control. This peer-to-peer platform enables custom odds and direct competition, removing traditional intermediaries. By eliminating the house and any house advantage, DuelNow ensures a transparent and user-focused experience. Profit with your sports predictions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.