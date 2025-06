DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

NamnDICE

RankNo.1749

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud427,031,230.49

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,999,999

Cirkulationshastighet0.427%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.1508241261083681,2022-08-16

Lägsta pris0.00248291172121693,2025-04-16

Offentlig blockkedjaKLAY

IntroduktionKLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.