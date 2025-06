DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

RankNo.1692

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud26,563,279

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud199,999,999

Cirkulationshastighet0.1328%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.9396355203834914,2024-04-10

Lägsta pris0.06264857575771907,2025-05-18

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

