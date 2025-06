DERP

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

NamnDERP

RankNo.6220

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud690 000 000 000

Totalt utbud690 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000009355161487443,2024-03-11

Lägsta pris0.00000001985848212,2023-05-05

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionDERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.