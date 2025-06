DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

NamnDECHAT

RankNo.2521

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.63%

Cirkulationsutbud4,895,047

Maxutbud25,000,000

Totalt utbud25,000,000

Cirkulationshastighet0.1958%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin8.743363868481442,2024-03-11

Lägsta pris0.021114458728950337,2025-04-11

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionDechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.