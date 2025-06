DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NamnDASH

RankNo.165

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)303.47%

Cirkulationsutbud12,282,576.7542112

Maxutbud18,900,000

Totalt utbud12,282,576.7542112

Cirkulationshastighet0.6498%

Utgivningsdatum2014-01-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.2138 USDT

Högsta någonsin1642.219970703125,2017-12-20

Lägsta pris0.21389900147914886,2014-02-14

Offentlig blockkedjaDASH

