DADDY

DADDY is a meme coin on the Solana chain

NamnDADDY

RankNo.807

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.23%

Cirkulationsutbud599,639,871.38527

Maxutbud999,689,062

Totalt utbud599,639,871.38527

Cirkulationshastighet0.5998%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.2924734098553782,2024-06-14

Lägsta pris0.02965468871103977,2025-02-09

Offentlig blockkedjaSOL

