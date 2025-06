CR

Crypto Rangers is not just a meme token, it's a movement. Born from the creative spirit of the crypto community, we're on a mission to safeguard the digital financial world.

NamnCR

RankNo.7678

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud8,045,311,447

Totalt utbud8,045,311,447

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000934647165210326,2023-06-17

Lägsta pris0.000002092894720844,2023-06-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionCrypto Rangers is not just a meme token, it's a movement. Born from the creative spirit of the crypto community, we're on a mission to safeguard the digital financial world.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.