Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

RankNo.78

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)6.68%

Cirkulationsutbud1,343,378,344

Maxutbud3,030,303,030.299

Totalt utbud2,259,379,286.9274936

Cirkulationshastighet0.4433%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin60.4987938093,2020-08-14

Lägsta pris0.18109279935395833,2024-08-05

Offentlig blockkedjaETH

