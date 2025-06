CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

NamnCRTS

RankNo.984

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud49,299,676,745

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud100,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4929%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.005453985608275,2021-12-23

Lägsta pris0.000119408888085042,2023-09-25

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

