CROS

Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

NamnCROS

RankNo.2480

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.57%

Cirkulationsutbud322,327,179.45546925

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.15598765268869066,2024-11-02

Lägsta pris0.000760582462135812,2025-04-24

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionEthereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.