CPOOL

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

NamnCPOOL

RankNo.352

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.25%

Cirkulationsutbud775,595,883.2031598

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7755%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.5694642729231667,2021-11-16

Lägsta pris0,2021-10-28

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionClearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.