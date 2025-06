CONX

Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

NamnCONX

RankNo.655

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud1,158,000

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.0115%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin49.57445222528532,2025-05-21

Lägsta pris1.6743141503601893,2023-11-04

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionConnex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.