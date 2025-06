CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

NamnCLY

RankNo.1219

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud112,680,442.19843195

Maxutbud150,000,000

Totalt utbud150,000,000

Cirkulationshastighet0.7512%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.9339473376656446,2021-12-11

Lägsta pris0.0334724828286524,2023-01-01

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

Sektor

Sociala medier

