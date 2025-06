CITY

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

NamnCITY

RankNo.1103

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)21.80%

Cirkulationsutbud9,115,505

Maxutbud19,740,000

Totalt utbud19,740,000

Cirkulationshastighet0.4617%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin36.89926205,2021-08-27

Lägsta pris0.9034662010116136,2025-04-07

Offentlig blockkedjaCHZ

Introduktion$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.