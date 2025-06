CHANGE

ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

RankNo.4863

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud425,000,000

Totalt utbud399,834,838.425489

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.1231265351985587,2022-07-25

Lägsta pris0.00230566612092248,2025-05-30

Offentlig blockkedjaHYDRA

