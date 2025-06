CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

NamnCFX

RankNo.135

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.36%

Cirkulationsutbud5,074,925,548.02

Maxutbud∞

Totalt utbud5,074,925,548.02

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2020-11-09 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.70377503,2021-03-27

Lägsta pris0.021909136906575016,2023-01-01

Offentlig blockkedjaCFX

IntroduktionBrief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.