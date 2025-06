CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

NamnCETUS

RankNo.349

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.85%

Cirkulationsutbud725,221,635.9869498

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7252%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4923777683386451,2024-11-10

Lägsta pris0.02679612372711401,2023-06-12

Offentlig blockkedjaSUI

IntroduktionCetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.